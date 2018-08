Eine Schenkung mit rund 150 Werken von Joseph Beuys (1921 - 1986) geht an das LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster. Ein Teil der Kollektion soll vom 29. November bis zum 29. September 2019 unter dem Titel »Hülle und Kern. Multiples von Joseph Beuys« präsentiert werden. Die Schenkung stamme von dem Sammlerpaar Manfred und Ingrid Rotert aus Osnabrück, teilte das Museum mit. Zu den überlassenen Werken gehöre unter anderem die Capri-Batterie, hieß es. Das Objekt werfe die Frage nach der Endlichkeit natürlicher Ressourcen auf. Mit der Glühbirne, die Energie aus einer Zitrone erhalte, habe Beuys gezeigt, woher die Menschheit ihre Lebensenergie beziehe. Auch der legendäre Filz-Anzug ist Teil der Sammlung. Die Kollektion besteht aus sogenannten Multiples, das sind Objekte, von denen mehrere Exemplare hergestellt werden. dpa/nd

