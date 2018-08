Valletta. Malta hat nach Angaben der Armee 61 Geflüchtete von einem in Not geratenen Boot im Mittelmeer gerettet. Einer der Geretteten sei bewusstlos gewesen, teilte ein Regierungssprecher in Valletta mit. Der Motor des Bootes sei ausgefallen. Erst am Mittwoch war das Rettungsschiff »Aquarius« nach fünftägigem Ausharren auf dem Meer in den Hafen der maltesischen Hauptstadt Valletta eingelaufen. Dort konnten 141 Geflüchteten von Bord gehen, die die Crew der »Aquarius« von Holzbooten gerettet hatte. Malta hatte sich erst bereit erklärt, das Rettungsschiff einlaufen zu lassen, nachdem Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Portugal und Spanien zugesagt hatten, die Geretteten aufzunehmen. dpa/nd