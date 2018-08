Die Reaktionen auf den Klassenerhalt des SC Freiburg in der Fußball-Bundesliga überraschen genau so wenig wie die über den Abstieg des HSV, findet Christoph Ruf

Es war übrigens nicht die erste Sensation in Ulm: Bei ihrer letzten Pokalteilnahme vor mittlerweile 17 Jahren hatten die Gastgeber als Fünftligist den damaligen Erstligisten 1. FC Nürnberg besiegt. Das ist bis heute einmalig in der Geschichte des Wettbewerbs. SID/nd

Der Ulmer Trainer Holger Bechthaler, bislang bei der U19 von Red Bull Salzburg beschäftigt, ist da weiter: Seine Mannschaft wirkte nach bereits vier Spielen in der Regionalliga Südwest gut eingespielt. Die Tore für den früheren Bundesligisten, der seit dem Abstieg 2000 einen Lizenzentzug und drei Insolvenzen hinter sich hat, die letzte erst im Jahr 2014, erzielten Steffen Kienle (48.) und Vitalij Lux (75.). Goncalo Pacienca (90.) verkürzte nur noch.

Auch Makoto Hasebe monierte die Einstellung, er habe, »keine Leidenschaft« gesehen. Hübner versicherte, schon beim Bundesligaauftakt am kommenden Samstag in Freiburg »werden wir ein anderes Gesicht zeigen«. Aber welches? Die Eintracht wirkt nicht homogen, das Gerüst ist nach Abgängen wie jenen von Kevin-Prince Boateng instabil. »Wir müssen eine neue Mannschaft aufbauen. Das geht alles nicht von heute auf morgen«, sagte Hütter.

Nein, beschönigen wollten sie bei der Eintracht in der Tat nichts. Danny Da Costa etwa sagte: »Es gibt kaum ein Wort, das beschreiben kann, wie schlecht wir uns angestellt haben.« Der genervt wirkende Sportdirektor Bruno Hübner betonte mehrfach, wie »enttäuschend« das Ausscheiden sei, dass »man bei einem Viertligisten nicht verlieren darf« und dass »man das nicht schönzureden braucht«. Trainer Hütter sagte mit leiser Stimme: »Dass ich mir das anders vorgestellt habe, ist klar.«

Erst das 0:5 im Endspiel um den Supercup gegen den FC Bayern München, den im Pokalfinale so grandios besiegten Rekordtitelträger - nun die Blamage beim Tabellendritten der Regionalliga Südwest: Als erster Pokalsieger seit 22 Jahren ist Frankfurt schon beim ersten Schritt zur Titelverteidigung gescheitert. »Gegen den FC Bayern kann man verlieren«, sagte Trainer Adi Hütter, »dass wir hier verlieren, ist enttäuschend, da braucht man nicht um den heißen Brei rumzureden«.

Nach dem zweiten Desaster innerhalb von sechs Tagen besaßen die Spieler von Eintracht Frankfurt immerhin noch den Anstand, auf die Kurve ihrer Anhänger zuzugehen. Unmut bekamen sie von dort aber nicht zu hören - das Entsetzen über das 1:2 (0:0) beim Viertligisten SSV Ulm 1846 war offenkundig so groß, dass es eine lähmende Wirkung auf die Fans hatte. 91 Tage nach dem grandiosen Triumph im Endspiel um den DFB-Pokal sind Eintracht Frankfurt und seine Anhänger schon wieder am Boden angekommen.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Die Fußball-EM 2024 ist noch nicht vergeben, im Fall eines Zuschlages für Deutschland will der Ex-DFB-Kapitän Philipp Lahm Chef der Organisationskomitees werden

Heinrich Popow wird nach der Para-Leichtathletik-EM in Berlin zurücktreten. Er ist eine Instanz im Behindertensport

FC Bayern mit mühsamem 1:0-Sieg in Runde zwei

Den Fußballern von Eintracht Frankfurt fehlte in Ulm die Leidenschaft

Christina Schwanitz gelingt beim Diamond-League-Meeting der Leichtathleten in Birmingham EM-Revanche gegen Paulina Guba aus Polen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!