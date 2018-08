Niko Kappel kennt den Berliner Jahn-Sportpark. Dort gewann er kürzlich den Grand Prix. Nun will er an selber Stelle Europameister werden. Foto: imago/DBS-Akademie

Niko Kappel stößt eine Kokosnuss in den Strandsand von Rio. Niko Kappel versteckt sich auf einer Automesse hinter einem Kleinwagen. Niko Kappel spritzt mit Champagner und springt in einen Pool. Niko Kappel macht Witze über seine Körpergröße von 1,40 Meter. Es lassen sich viele solcher Clips im Internet finden. Was immer sofort auffällt: Niko Kappel lächelt. Und alle um ihn herum lächeln mit.

Was seltener festgehalten wird: Niko Kappel sitzt im Anzug auf einem Podium und diskutiert über Inklusion. Niko Kappel steht an einem Pult vor Schülern und spricht über Behinderungen. Niko Kappel sitzt im Gemeinderat seiner Heimatstadt Welzheim und debattiert über Lokalpolitik. Was also etwas später auffällt: Niko Kappel kann ziemlich ernsthaft sein.

Der 23-Jährige hat einen beachtlichen gesellschaftlichen Einfluss erreicht, doch man sollte sich noch einmal den Ausgangspunkt all dessen vor Augen führen: Der kleinwüchsige Kugelstoßer gewan...