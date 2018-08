Seit Ende März kommt es an der Grenze immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Vor einer Woche trat eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas-Bewegung im Gazastreifen in Kraft. Dennoch gingen die Proteste der Palästinenser im Gazastreifen gegen die israelische Politik weiter. Agenturen/nd

Palästinensischen Angaben zufolge waren am Freitag bei Zusammenstößen mit der israelischen Armee zwei Menschen erschossen worden. Mindestens 270 weitere wurden verletzt. Nach Angaben der israelischen Armee waren Tausende Palästinenser an den Grenzzaun gekommen und hatten Brandbomben auf die Absperrung geworfen.

Tel Aviv. Nach gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Truppen an der Grenze zu Gaza hat Israel einen Grenzübergang geschlossen. Der Erez-Übergang im Norden des Gazastreifens bleibe aber für humanitäre Fälle offen, teilte die israelische Behörde Cogat am Sonntag mit.

Auseinandersetzungen in Gaza dauern trotz Waffenruhe an

