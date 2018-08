In dem temporären Bau namens »Pergamonmuseum. Das Panorama« wird der restaurierte Telephos-Fries aus dem Altar zu sehen sein, dazu weitere Werke aus der antiken Metropole. Eine 3D-Visualisierung soll einen Gesamteindruck der monumentalen Anlage an der kleinasiatischen Küste in der heutigen Türkei vermitteln. Foto: Der Künstler Yadegar Asisi zeigt zudem ein riesiges, nach wissenschaftlichen Kriterien überarbeitetes Rundpanorama der Stadt. Bei einer ersten Ausstellung in den Jahren 2011 und 2012 hatte sich das akustisch unterlegte Bild als Publikumsmagnet erwiesen. nd Foto: dpa/Paul Zinken

Eigentlich sollte der berühmte Pergamonaltar ja im kommenden Jahr an gewohnter Stelle im gleichnamigen Museum wieder zu sehen sein - nach vierjährigen Restaurierungsarbeiten. Inzwischen wird das Publikum auf frühestens 2023 vertröstet. Wann es wirklich so weit ist, weiß in Berlin niemand so genau.

Fertig ist nun hingegen der Altarersatz gleich gegenüber der Museumsinsel. Ab November sind dort zumindest Teile des Ensembles zugänglich, beschwört nun die Stiftung Preußischer Kulturbesitz - ursprünglich sollte der Ersatzort ja auch bereits zu Ostern eröffnen.

In dem temporären Bau namens »Pergamonmuseum. Das Panorama« wird der restaurierte Telephos-Fries aus dem Altar zu sehen sein, dazu weitere Werke aus der antiken Metropole. Eine 3D-Visualisierung soll einen Gesamteindruck der monumentalen Anlage an der kleinasiatischen Küste in der heutigen Türkei vermitteln.

Der Künstler Yadegar Asisi zeigt zudem ein riesiges, nach wissenschaftlichen Kriterien überarbeitetes Rundpanorama der Stadt. Bei einer ersten Ausstellung in den Jahren 2011 und 2012 hatte sich das akustisch unterlegte Bild als Publikumsmagnet erwiesen. nd Foto: dpa/Paul Zinken