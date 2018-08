An der Haustür klebt ein Aushang: Liebe Alle, suche meine Mülltonne. Die hat wohl irgendwer mitgenommen. Sie stand neben der Restmülltonne. Es würde mein Vertrauen in die Menschheit steigern, wenn sie vor meiner Tür (HH, 1. OG rechts) wieder auftaucht. Auf gute Nachbarschaft! Anna.

Wer macht so etwas und warum macht Anna so etwas? Also, wer nimmt denn eine Mülltonne mit nach unten und wer nimmt sie dann unerlaubt mit? Ein Nachbar, der bislang keinen Behälter für seine Mülltüte besaß und jetzt eine Lösung gefunden hat? Aber warum hat sie den da hingestellt? Wenn es ihr Behälter für den Hausmüll ist, warum hat sie ihn nicht gleich wieder zurück in die Wohnung getragen? Wollte sie noch etwas besorgen und dachte sich, ich nehme den nachher mit? Keine gute Idee im Wedding. Jeder hier weiß, dass man nichts unverschlossen in den Hof stellen darf, außer man möchte, dass es mitgenommen oder weggeschmissen wird.

Aber Anna ist ja die Neue. Die Mieterin unter mir. Diejenige, die so verrückt oder verzweifelt war, in die frisch sanierte Wohnung für etwa 750 € Miete einzuziehen. Dabei ist sie kaum zuhause. Sie studiert und ist entweder die ganze Zeit am Arbeiten, um die Miete aufzubringen, oder sie muss dass nicht, weil ihre reichen Eltern die Wohnung bezahlen und sie macht irgendwelche Praktika im Ausland.

Auf jeden Fall hat sie die Neigung, Sachen draußen zu deponieren. Neulich hing mal eine Hose aus ihrem Briefkasten. Gefaltet und in den Schlitz gesteckt. Sowas fällt natürlich jedem im Haus auf. Anna hat sich wohl eine neue Hose gekauft und dann ist ihr eingefallen, dass sie noch was besorgen wollte. Also hat sie die Hose in den Briefkasten gesteckt. Als ich später zurückkam, war sie weg. Bestimmt ist sie geklaut worden, sonst hätte Anna in ihrem Aufruf nicht deutlich drauf hingewiesen, dass es ihr »Vertrauen in die Menschheit steigern würde«, wenn sie ihren Mülleimer zurückbekommt. Das zeigt, dass sie schon häufiger schlechte Erfahrungen gemacht hat. Aber warum lässt sie die Sachen draußen stehen?

Ein weiterer Gedanke kommt mir in den Sinn. So ein Eimer kann im Ein-Euro-Laden nicht mehr als zwei Euro kosten. Wenn sie sich eine Wohnung für 750 Euro leisten kann, warum hängt sie so an dem Eimer? Oder beschwert sie sich aus Prinzip?

Am wahrscheinlichsten ist es wohl, dass die BSR den Eimer mitgenommen hat. Plastikmülleimer neben Plastikmüll-Container, haben die sich wohl gedacht. Vielleicht sollte ich das handschriftlich auf dem Aushang vermerken, um zu zeigen, dass uns im Haus der Verlust ihres Eimers nicht egal ist. Aber ich lasse es bleiben. Ich trete auf die Straße und gehe in Richtung U-Bahn.

Dann überlege ich, beim Ein-Euro-Shop vorbeizugehen, einen neuen Eimer zu besorgen und ihn vor ihre Tür zu stellen. Meine Güte, denke ich, diese Angelegenheit nimmt mich wirklich ganz schön mit.