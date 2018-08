New York. Der US-Getränkehersteller Pepsico will das israelische Unternehmen Sodastream übernehmen. Der Kaufpreis werde bei 3,2 Milliarden Dollar liegen, teilte Pepsico mit. Mit einem Soda- stream-Gerät können Verbraucher zu Hause aus Trinkwasser selbst Sprudelwasser herstellen. Mit dem Kauf von Sodastream entwickelt der US-Lebensmittelkonzern seine Strategie kalorienärmerer Produkte weiter und will gegen Dauerrivalen Coca-Cola punkten. AFP/nd