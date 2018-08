Teheran. Iran plant für Anfang September einen Syrien-Gipfel mit Russland und der Türkei. An dem Treffen in Teheran sollen die Präsidenten der Länder teilnehmen, so ein Außenamtssprecher am Montag. Das genaue Datum werde Kürze bekannt gegeben. Im Syrien-Konflikt gehört Iran mit Russland und der schiitischen Hisbollah-Miliz aus Libanon zu den wichtigsten Unterstützern von Staatschef Baschar al-Assad. dpa/nd