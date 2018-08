Schwerin. Nach den heftigen Diskussionen um möglicherweise zweifelhafte Geschäftspraktiken an der Universitätsmedizin Rostock hat Mecklenburg-Vorpommerns Wissenschaftsministerin Birgit Hesse (SPD) eine »Kommission Universitätsmedizin 2020« einberufen. In den kommenden eineinhalb Jahren sollen Experten unter Führung des früheren Rostocker Bundestagsabgeordneten Harald Terpe (Grüne) die Strukturen und Vorgänge an den Universitätsklinika in Rostock und Greifswald untersuchen, sagte Hesse am Montag. »Die Ökonomisierung darf nicht vor dem Patientenwohl stehen.« dpa/nd