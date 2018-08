Berlin ist eine der artenreichsten Städte Europas und eine der wald- und seenreichsten Metropolen der Welt. Über 42 Prozent der Landesfläche sind Wälder, Gewässer, Agrarflächen und öffentliche Grünanlagen. Mit der Wanderausstellung »natürlich Berlin!« zeigt die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz die Schönheit des Berliner Stadtgrüns und stellt mit Fotos die Stadt und ihre artenreiche Natur vor. Auf Schautafeln werden die Besonderheiten der Stadtnatur erklärt und auch innerstädtische Freiräume gezeigt, die zahlreichen seltenen Pflanzen und Tieren ein Zuhause bieten. Die Ausstellung öffnet am Mittwoch (22. August) um 11 Uhr direkt vor dem Umweltbildungszentrum auf dem Gelände des Britzer Gartens. nd

