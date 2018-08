Vom 22. bis 24. August 2018 werden auf der Berliner Museumsinsel frühe Schätze der Kinogeschichte unter freiem Himmel mit Live-Musik gezeigt. Höhepunkt ist bereits zu Beginn die Welturaufführung des digital restaurierten Films »Der Geiger von Florenz« (Bild) von Paul Czinner (1890-1972). Erzählt wird die Geschichte einer jungen Frau, die als Mann verkleidet nach Italien reist und dort einem Maler Modell sitzt - eine Paraderolle für die legendäre Elisabeth Bergner. Der vor fast hundert Jahren von der UFA produzierte Film, der zuletzt nur noch in gekürzter Fassung vorlag, wurde von der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung digital restauriert. Am Donnerstag folgt Ernst Lubitschs »Sumurun« mit der großen Pola Negri, die als verführerische Tänzerin einem Scheich und dessen Sohn gleichermaßen den Kopf verdreht. Am Freitagabend steht Nikolai Malikoffs »Die Apachen von Paris« auf dem Programm. In diesem Film sehen sich US-amerikanische Moralapostel auf Sittenmission in den schäbigen Vierteln von Paris allerlei Versuchungen ausgesetzt.

Live begleitet werden die Aufführungen vom Ensemble I solisti di Francoforte, dem Ensemble Trioglyzerin und Maud Nelissen mit The Sprockets. nd Foto: UFA/Bertelsmann/Thomas Ecke

UFA-Filmnächte, 22. bis 24. August, jeweils 21 Uhr. Museumsinsel, Mitte.