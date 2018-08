Die Zahl der Kinobesucher ist im ersten Halbjahr stark zurückgegangen. Von Anfang Januar bis Ende Juni wurden in Deutschland 51,0 Millionen Kinotickets gekauft. Das seien 9,2 Millionen (15,2 Prozent) weniger als im Vorjahreszeitraum, teilte die Filmförderungsanstalt FFA am Montag in Berlin mit. »Das Kinogeschäft lebt von der Attraktivität des Filmangebots, dem bislang die ganz großen Erfolge gefehlt haben«, erklärte FFA-Vorstand Peter Dinges den Einbruch. »Hinzu kommen ein Jahrhundertsommer und eine Fußball-WM, in der sich die Verleiher ohnedies mit großen Filmstarts zurückhalten.« Der Gesamtumsatz ging um 15,3 Prozent auf 439,1 Millionen Euro (518,5 Millionen) zurück.

Gute Nachrichten gibt es vom deutschen Film, der sich gegen den Trend entwickelte. Mit 11,3 Millionen verkauften Tickets zogen deutsche Produktionen mehr Besucher an als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres. dpa/nd