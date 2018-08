Das Museum Schluss Doberlug beteiligt sich mit einer Ausstellung über den mittelalterlichen Baumeister Hinrich Brunsberg (um 1350 bis nach 1428) am europäischen Kulturerbejahr 2018. Unter dem Titel »Innovation und Tradition« werden Fotografien der spätgotischen Backsteinarchitektur Brunsbergs in Pommern und der Mark Brandenburg gezeigt, darunter von Kirchen, Rathäusern und Stadttoren, teilte das Deutsche Kulturforum östliches Europa mit. Zu den von Brunsberg geschaffenen Bauwerken gehört die Katharinenkirche in Brandenburg an der Havel. Die Ausstellung wird am 9. September eröffnet und bis zum 20. Januar gezeigt. dpa/nd