Frankfurt am Main. Der Anteil von Frauen in den Chefetagen des deutschen Mittelstandes ist einer Studie zufolge zurückgegangen. Er lag nach Angaben der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 2016 bei 16,4 Prozent. Damit saß bei 608 000 kleinen und mittleren Unternehmen eine Frau im Chefsessel. 2013 betrug der Anteil weiblicher Führungskräfte noch 19,4 Prozent. KfW-Chefvolkswirt Jörg Zeuner nannte den Rückgang bedenklich. Der Frauenanteil ging auch unter den Gründern zurück. Nur 270 000 Frauen wagten 2016 den Schritt in die Selbstständigkeit - ein Rückgang von 17 Prozent gegenüber 2015. Als Grund führt die KfW die gute Lage am Arbeitsmarkt an, »von der insbesondere Frauen profitiert haben«. Viele entschieden sich daher gegen die Selbstständigkeit aus. epd/nd