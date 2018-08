Was soll das sein

Hamburg. Kinder, die bereits lesen und schreiben können, sollen nach dem Willen der Hamburger Elternkammer von der ersten direkt in die dritte Klasse wechseln dürfen. Die Elternkammer spricht von einer »flexiblen Schuleingangsphase«. Die Vorsitzende der Elternkammer, Antje Müller, sagte im NDR, dies sei eine Idee, die an die Behörden herangetragen werde.

Kinder kämen mit sehr unterschiedlichen Ausgangslagen in die Schule, sagte Müller - auch mit Blick auf Migrantenkinder, die etwa noch Probleme mit Deutsch hätten. »Das heißt, ein Kind, das mit einer guten Lernausgangslage pfiffig, motiviert ist, könnte nach einem Jahr in die Klasse 3 übergehen, während ein Kind, dem es ein bisschen schwerer fällt, das vielleicht Deutschprobleme hat, denselben Lernstoff sich in drei Jahren aneignen könnte.« Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) zeigte sich offen für die Idee. dpa/nd