Alle geplanten baulichen Maßnahmen müssen in jedem Fall mit der Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) abgestimmt werden. Das betrifft auch einzelne Wohnungen, die Gemeinschaftseigentum berühren, beispielsweise bei einer Etagenheizung, die an einen gemeinsamen Schornstein angeschlossen ist.

Was gibt es zu beachten?

Verbraucher, die ihr selbst genutztes Wohneigentum - egal ob Haus oder Eigentumswohnung - energetisch modernisieren möchten, können von Fördermitteln finanziell profitieren. So gewähren die Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW und das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Zuschüsse oder verbilligte Darlehen. Die Investitionsbank des Landes Brandenburgs (ILB) fördert mit zinsfreien Darlehen und Zuschüssen von bis zu 30 Prozent - je nach Umfang der Modernisierung. Bei der Förderung der ILB handelt es nur sich um eine Innenstadtförderung, durch die die energetische Modernisierung von Wohneigentum in Innenstadtlage finanziell unterstützt wird.

