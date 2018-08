Erfurt. Der thüringische Innenminister Georg Maier (SPD) hat vor einem Rechtsrockkonzert im Weimarer Land ein konsequentes Vorgehen der Polizei angekündigt. Der am Wochenende als politische Versammlung getarnte Aufmarsch mehrerer Tausend Neonazis in der Ortschaft Mattstedt lasse sich nicht verbieten. »Was wir tun können, ist mit Auflagen an die Versammlung und ihrer strikten Durchsetzung Rechtsrockkonzerten ihre Attraktivität zu nehmen«, sagte Maier dem Evangelischen Pressedienst in Erfurt. epd/nd