Was soll das sein

Stuttgart. Gemeinsam mit dem britischen Unternehmen Ceres Power will der Technologiekonzern Bosch die Entwicklung kleiner Brennstoffzellen-Kraftwerke vorantreiben. Dazu sei eine strategische Kooperation vereinbart worden, zudem steigt Bosch mit vier Prozent der Anteile bei Ceres ein, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag hieß. Die sogenannte Festoxid-Brennstoffzelle soll für eine vernetzte, dezentrale Energieversorgung etwa für Fabriken, Rechenzentren oder auch Elek- troauto-Ladesäulen dienen. Die Technologie kommt von Ceres, Bosch soll den Aufbau einer Produktion in größerem Maßstab vorantreiben. Das Brennstoffzellenprinzip wird auch als möglicher Antrieb der Zukunft für Autos gehandelt, konnte sich aber nicht wirklich durchsetzen. dpa/nd