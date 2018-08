Fußball: Männer, DFB-Pokal, 1. Runde: Paderborn - Ingolstadt 2:1 (2:0), Cottbus - Freiburg 3:5 i.E. (0:0, 1:1,2:2), Braunschweig - Hertha BSC 1:2 (0:1), Fürth - Dortmund 1:2 n.V. (0:0,1:1). Frauen, U20-WM in Frankreich, Halbfinale: England - Japan 0:2 (0:2), Frankreich - Spanien 0:1 (0:0).

Christina Schwanitz gelingt beim Diamond-League-Meeting der Leichtathleten in Birmingham EM-Revanche gegen Paulina Guba aus Polen

Bei der Para-EM in Berlin zeigen sich zunächst nur die Sportler in Bestform

Der Lausitzer Drittligist bringt den SC Freiburg an den Rand einer Niederlage

