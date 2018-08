Spielen als Wirtschaftsfaktor oder Suchterkrankung: Besucher der Messe Gamescom in Köln Foto: imago/Jochen Tack

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat kürzlich die Internetspielsucht als nicht stoffgebundene Sucht anerkannt. Bei der letzten Aktualisierung wurde diese Verhaltenssucht auch in das Diagnosesystem DSM-5 aufgenommen, das in den USA dominiert.

Dass die WHO die Spielsucht im Internet jetzt gesondert behandelt, hat gute Gründe, wie die Psychologin Gabriele Franke von der Hochschule Magdeburg-Stendal erklärt. »Das Internet bietet die Möglichkeit, Süchte, die wir schon lange kennen, exzessiver und anders auszuleben. Das gilt fürs Kaufen wie für das Anschauen von Pornos. In Bezug auf Computerspiele ist das anders. Die Spiele im Netz unterscheiden sich von denen, die unter Spielsucht schon länger als krankheitswertig anerkannt sind, deutlich: Sie laufen nicht nur optisch, sondern auch akustisch ab, man tritt dabei mit anderen weltweit in Kontakt. Das bringt neue Phänomene hervor, etwa durch die Menge von Menschen, die daran gleichzei...