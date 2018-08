Greifswald. Zehn Monate nach dem Start des Telenotarzt-Systems in Vorpommern-Greifswald wurde am Dienstag der 1000. Patient behandelt. Kreis-Sozialdezernent Dirk Scheer zog eine positive Zwischenbilanz. Der Telenotarzt sei eine großartige Idee für die ländliche Region, sagte er. Das System sei im Landkreis gut angenommen worden. Der Telenotarzt kann von der Zentrale aus die Vitalparameter eines Patienten wie Blutdruck, Puls und Sauerstoffgehalt im Blut beurteilen und die Rettungskräfte über eine spezielle Telefonverbindung anleiten. Damit können überlebenswichtige Minuten bis zum Eintreffen des Notarztes überbrückt werden. Im Landkreis sind derzeit 13 Notärzte der Universitätsmedizin Greifswald abwechselnd als Telenotärzte im Einsatz. Sie betreuen sechs Rettungswagen. dpa/nd

