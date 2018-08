München. Die Preise für Benzin und Diesel verharren in Deutschland weiterhin auf einem hohen Niveau. Wie der ADAC am Mittwoch mitteilte, sank der Preis für einen Liter Super E10 gegenüber der Vorwoche nur um 0,2 Cent auf durchschnittlich 1,465 Euro. Ein Liter Diesel kostete demnach 1,296 Euro und war damit 0,1 Cent günstiger. Als Grund für den leichten Rückgang führte der ADAC an, dass der Rohölpreis für ein Barrel der Sorte Brent auf dem Weltmarkt um rund einen Dollar sank. Zudem gewann der Euro gegenüber dem Dollar an Wert. Da Rohöl in Dollar gehandelt wird, werden die Importe für Deutschland somit günstiger. AFP/nd