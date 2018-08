Der Musiker und Komponist Peter Gotthardt bekommt für sein Lebenswerk den Ehrenpreis des Deutschen Filmmusikpreises. Der 77-Jährige werde die Auszeichnung am 26. Oktober in Halle von Vorjahrespreisträger Harold Faltermeyer erhalten, teilte die veranstaltende International Academy of Media and Arts am Mittwoch mit. Der in Leipzig geborene Gotthardt hat den Angaben zufolge mehr als 500 Filmmusiken komponiert, unter anderem die für den DDR-Kultfilm »Die Legende von Paul und Paula« (1973). dpa/nd