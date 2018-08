Mit ihrem Buch über Tapeten ist Lucinda Hawksley somit ein umfassender Exkurs in die Kulturgeschichte gelungen, schön anzuschauen und interessant zu lesen. I.G.

Wie leuchtet das Grün auf dieser Tapete von 1879, die dem damaligen Zeitgeschmack entsprach und sicher sehr teuer war. Doch sollte man sie sich lieber nicht ins Zimmer holen. Wie die 274 anderen dekorativen Tapeten im Buch »Gefährlich schön« enthält sie nämlich Arsen, das sogenannte Schweinfurt-Grün, das aufgrund seiner Intensität von Designern und Manufakturen Europas im 19. Jahrhundert begeistert verwendet wurde. Dabei wusste man seit der Antike um seine giftige Wirkung. Arsen war ein beliebtes Mordinstrument, geschmacklos und schwer nachweisbar. In homöopathischen Dosen ist es bis heute ein Heilmittel.

