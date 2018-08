Mainz. Der rheinland-pfälzische Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) hat die Opfer der Flugkatastrophe von Ramstein von 1988 für die mangelhafte politische Aufarbeitung der Geschehnisse um Vergebung gebeten. »Einige Angehörige klagen bis heute, nicht mit dem Unglück abschließen zu können, weil niemand die Verantwortung übernommen hat«, sagte er am Mittwoch in einer Gedenkstunde zum 30. Jahrestag des Unglücks im Mainzer Landtag. Die Hinterbliebenen hätten nie eine Entschuldigung von offizieller Seite erhalten. Am 28. August 1988 waren bei einer Flugschau auf dem US-Militärstützpunkt Ramstein drei Maschinen einer italienischen Kunstflugstaffel zusammengestoßen. Eine der Maschinen stürzte nach der Kollision brennend in die Zuschauermenge. Dabei kamen 70 Menschen ums Leben, etwa 1000 wurden verletzt. epd/nd