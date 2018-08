Drei Fotografinnen beleuchten das Thema Kindheit jeweils aus ihrer Perspektive. Linn Schröder zum Beispiel interpretiert in ihrer Fotoserie »Ich denke auch Familienbilder« das historische Genre neu. »Familienbilder sind Erinnerungsbilder. Ein Familienbild kann gleichzeitig auch ein Bild sein, das wir uns von Familien machen.«

Eva von Schirach gibt in ihrer Fotoserie »Das werde ich dir büßen« intime Einblicke in die Welt zweier Geschwister: humorvoll, knallbunt, brutal, skurril. »Wenn du dich an keine Regeln hältst, dann halte ich mich auch an keine.«

Annette Lofy begibt sich in ihrer Fotoserie »Citykids« auf eine »psychologische Suche«, um das unbekümmerte Wesen der Kinder zu erforschen: »Stadtkinder ... nimm sie und bring sie aufs Land und schaue was passiert.« Linn Schröder ist seit 2004 Mitglied der Ostkreuz-Agentur. Die Serie »Ich denke auch Familienbilder« wurde unter anderem in Paris gezeigt. Eva von Schirach arbeitet als freie Fotografin und Dozentin mit Schwerpunkt Kinderrechte. Annette Lofy ist Professorin an der Kunstuniversität Graz. nd Foto: Annette Lofy

24. August bis 5. Oktober, Fotogalerie Friedrichshain, Helsingforser Platz 1