Auf der Flucht vor der Polizei nehmen die beiden Gangster Seth (George Clooney) und Richard (Quentin Tarantino) Geiseln, darunter die Pastoren-Tochter Kate (Juliette Lewis, Bild). In einer Bar in Mexiko wollen sie sich mit einem ihrer Kumpane treffen. Doch die Spelunke entpuppt sich als Vampir-Absteige. Eine Nacht lang müssen sich Seth, Richard und Kate der Blutsauger erwehren. Der Kampf nimmt schließlich groteske Formen an.

Foto: Pro 7/Miramax, LLC

Pro 7, 23.10 Uhr