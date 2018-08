Erfurt. Auf Papier abgegebene Steuererklärungen von Thüringern werden künftig in Bayern digital erfasst und dann zurückgesendet. Eine entsprechende Vereinbarung wurde in dieser Woche unterzeichnet, wie das Finanzministerium in Erfurt mitteilte. Demnach werden die Steuererklärungen künftig zentral in Bayern eingescannt und digitalisiert. Die inhaltliche Bearbeitung übernehmen dann die zuständigen Thüringer Finanzämter, sagte ein Ministerium-Sprecher. Obwohl 70 Prozent der Steuererklärungen elektronisch übermittelt würden, müssten derzeit noch etwa 335 000 Steuererklärungen manuell erfasst werden, sagte Schubert. Über die Höhe der Kosten haben beide Länder Stillschweigen vereinbart. Thüringen spart nach eigenen Angaben durch die Abmachung jedoch innerhalb von fünf Jahren 700 000 Euro ein. dpa/nd