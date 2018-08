Sechs Tage dauerte der Arbeiter*innen-Streik 1973. Dann wurde er brutal von der Polizei niedergeschlagen Foto: picture alliance/Wilhelm Leusc

Wenn man mit Peter Bach - 70 Jahre, ehemaliger Ford-Arbeiter - über den »großen Streik« von 1973 reden will, geht es erst einmal um den Nationalsozialistischen Untergrund (NSU). Dieser hatte 2004 ein Nagelbomben-Attentat in der Kölner Keupstraße verübt. Das Attentat, da ist sich Bach sicher, richtete sich gezielt gegen die Straße als erfolgreiche migrantische Wirtschaftszone. Und dass sie das in den 70er und 80er Jahren werden konnte, sei, so Bach, auch eine Folge des berühmten Streiks bei den Kölner Fordwerken gewesen.

Diese Verbindung zieht Mitat Özdemir ebenfalls. Der heute über 70-jährige Rentner war wie Bach einst Arbeiter bei Ford - und später einer der Gründer der Initiative »Keupstraße ist überall«, die die Betroffenen des NSU-Anschlags unterstützt. Özdemir war zudem acht Jahre lang Vorsitzender der Interessengemeinschaft Keupstraße e. V. Er selbst hatte dort nämlich 1986 sein erstes Geschäft eröffnet.

Und ja, ohne de...