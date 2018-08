Berlin. Sogenannte kritische Infrastrukturen wie Kraftwerke oder Stromleitungen sollen in Deutschland künftig besser geschützt werden. Am Donnerstag nahm der Bundesverband für den Schutz Kritischer Infrastrukturen seine Arbeit auf. Er will dabei helfen, Sicherheitsrisiken frühzeitig zu erkennen und die richtigen Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Dabei soll es nicht nur um Bedrohungen durch Hackerangriffe gehen, sondern auch um andere Gefahren, wie sie etwa derzeit von der langanhaltenden Dürre ausgehen. AFP/nd