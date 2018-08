Dubai. In Saudi-Arabien fordert die Staatsanwaltschaft nach Angaben von Amnesty International für fünf Menschenrechtsaktivisten die Todesstrafe. Unter den Betroffenen sei auch die prominente Aktivistin Israa al-Ghomgham, erklärte die Nahost-Kampagnendirektorin von Amnesty, Samah Hadid, am Mittwoch. Den Aktivisten drohe »die schlimmstmögliche Strafe, nur weil sie sich an Protesten gegen die Regierung beteiligten«. Amnesty fordere, »diese Pläne unverzüglich fallen zulassen«. AFP/nd