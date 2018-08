Boa Vista. Als Konsequenz aus fremdenfeindlichen Angriffen auf venezolanische Flüchtlinge in der Grenzregion will Brasiliens Regierung über 1000 Migranten in andere Landesteile bringen. Sie sollten vor allem im wirtschaftlich starken Süden in den Bundesstaaten Rio de Janeiro, São Paulo und Minas Gerais untergebracht werden, hieß es am Mittwoch. Kolumbien ist mit 800 000 Migranten am stärksten von der Flüchtlingswelle betroffen. Außenminister Carlos Holmes Trujillo will in New York bei UN-Generalsekretär Antonio Guterres um die Ernennung eines UN-Sonderbeauftragten bitten. dpa/nd