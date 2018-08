Hamburg. Nach 17 Jahren Planung und gerichtlicher Auseinandersetzungen mit Umweltschützern kann Hamburg die Elbvertiefung in Angriff nehmen - wenn nicht neue Einwände kommen. Das Planergänzungsverfahren sei mit einem 3. Ergänzungsbeschluss abgeschlossen, teilte die Wirtschaftsbehörde am Donnerstag mit. »Damit haben wir Baurecht und beginnen in den nächsten Tagen mit der Kampfmittelsondierung und bauvorbereitenden Maßnahmen«, so Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos). Die Behörde räumte ein, der Beschluss könne angefochten werden könne. Der Bund für Umwelt und Naturschutz kritisierte, die Planer hätte nicht alle vorgetragenen Kritikpunkte berücksichtigt. dpa/nd