Bünde. Einsatzkräfte haben im ostwestfälischen Bünde unbürokratische Hilfe organisiert, um einen Lastkraftwagen unter einer zu niedrigen Brücke hervorzuholen. Erst ließen die Beamten die Luft aus den Reifen. Dann musste jeder, der irgendwo in der Nähe des Unfallortes war, auf die Ladefläche steigen und den Lastwagen beschweren: Sieben Passanten, ein Postbote und auch die zwei Polizisten stiegen auf. Das reichte schließlich. Das Dach des Kastenwagens steckte nicht mehr fest und der Fahrer konnte rückwärts unter der Brücke hervorfahren, wie die Polizei mitteilte. dpa/nd

Thüringens Landesregierung will die Behörden zu mehr Transparenz verpflichten

