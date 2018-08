Stadtilm. Zwei Frauen im Alter von 41 und 33 Jahren haben in einer Dachgeschosswohnung im thüringischen Stadtilm ein Feuer verursacht. Die beiden wollten sich zum Abendessen Pommes zubereiten, vergaßen aber das erhitzte Öl auf dem Herd und schliefen ein, wie die Polizei mitteilte. In der Küche brach ein Feuer aus, die Nachbarn entdeckten den Brand und alarmierten die Feuerwehr. Die beiden Frauen erlitten nur eine leichte Rauchgasvergiftung. Glück gehabt - und zwar im doppelten Sinn: Wie US-Forscher 2017 nachwiesen, ist der häufige Verzehr von Pommes schädlicher als mancher denkt. dpa/nd

