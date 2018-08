Cottbus. Die Polizei hat zu einem verdächtigen Paket vor einer Postfiliale in Cottbus Entwarnung gegeben. In dem Karton befanden sich keine gefährlichen Gegenstände, Substanzen oder Sprengvorrichtungen, sondern größtenteils alte Zeitungen. Das Paket lag am Freitagmorgen vor der Postfiliale in der Innenstadt. Die Polizei wurde um 8.35 Uhr alarmiert. Kunden und Mitarbeiter mussten die Postfiliale verlassen. Der Bereich wurde für den Verkehr gesperrt, Spezialisten des Landeskriminalamtes wurden zur Untersuchung angefordert. Sprengstoffspürhunde kamen zum Einsatz. dpa/nd