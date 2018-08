Foto: Es wird getanzt, drinnen und draußen, beim Festival Flamenco in Fire in Pamplona, das noch bis zum Sonntag dauert. Der Flamenco aus Andalusien gehört - wie die Rumba aus Kuba - zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit. 1881 eröffnete in Sevilla das angeblich erste Flamenco-Café. Wikipedia schreibt dazu: »Wie zu erwarten, gab es in diesen Etablissements regelmäßig Entgleisungen jeder Art, was zu einer Ablehnung der benachbarten Bevölkerung führte. Dies geschah in einem wesentlichen Moment der Entwicklung des Flamencos, und es erschwerte im Nachhinein die Annäherung der intellektuellen Klasse an dieses kulturelle Phänomen.« Nun ja. Dass Intellektualität und Entgleisung einander ausschließen, darf bezweifelt werden. Ein schöner und komplexer Tanz ist Flamenco in jedem Falle. rt Foto: AP, dpa / Alvaro Barrientos