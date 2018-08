Was soll das sein

Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) hat sich besorgt über eine schwindende Toleranz gegenüber unterschiedlichen sexuellen und geschlechtlichen Ausrichtungen gezeigt. »Homophobie und Diskriminierung sexueller Minderheiten sind gerade in letzter Zeit wieder auf dem Vormarsch, auch befeuert von Vertretern aus dem rechtsradikalen Milieu«, beklagte Drese am Samstag.

In ihrem Grußwort zur Eröffnung der Ausstellung »ANDERSRUMportrait« im Schweriner Schleswig-Holstein-Haus rief die Ministerin dazu auf, Anfeindungen entschieden entgegenzutreten. »Ich würde mich deshalb freuen, wenn auch in Mecklenburg-Vorpommern noch mehr Menschen für Weltoffenheit, Gleichberechtigung und Toleranz offen Flagge zeigen«, betonte sie.

Im Rahmen der Open-Air-Ausstellung »ANDERSRUMportrait« sind an drei Standorten in Schwerin bis Ende September großformatige Bilder der Fotografin Alexa Seewald zu sehen. Die ausgewählten Rückenansichten von Paaren und Einzelpersonen zeigen nach Ansicht Dreses Vielfalt, werben für Akzeptanz und setzen ein deutliches Signal gegen Homophobie. Eine Auswahl von Fotos wird an der Schlosspromenade, im Foyer des Stadthauses und vor dem Schleswig-Holstein-Haus gezeigt. dpa/nd