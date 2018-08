Die Hitze gefährdet auch Kirchengebäude und Orgeln. Wie die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) am Sonntag mitteilte, sackt im thüringischen Holzhausen bei Arnstadt die Dreifaltigkeitskirche ab, die sanierten Wände zeigten Risse, die Orgel könne nicht mehr bespielt werden. Jetzt soll geprüft werden, inwieweit auch andere Kirchen betroffen sind. Kantorin Gabi Damm gieße derzeit täglich den Steinfußboden der Kirche, um die stark gesunkene Luftfeuchtigkeit wieder anzuheben. Die Kirche in Holzhausen mit der 1788 erbauten Orgel wurde in den vergangenen Jahren aufwendig saniert. Im Inneren des Instruments befinde sich jede Menge Holz, darunter die Windladen als Herzstück, hieß es. »Wenn die Windladen wegen Trockenheit reißen, kann das teure und aufwendige Reparaturen nach sich ziehen«, erklärte Beate Friedrich, Orgelsachverständige des Kirchenkreises Arnstadt-Ilmenau. dpa/nd