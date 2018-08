Köln. Die Video- und Computerspielmesse Gamescom hat in ihrem Jubiläumsjahr einen Besucherrekord verzeichnet. Rund 370 000 Menschen kamen nach Angaben der Veranstalter in die Kölner Messehallen, um sich neue Spiele und Technikinnovationen anzuschauen oder als Fachbesucher Geschäfte einzufädeln. Im Vorjahr hatten die Veranstalter 355 000 Besucher gezählt. Auch die Zahl der Aussteller wuchs von 919 auf 1037. Die große Zahl an Besuchern sorgte allerdings dafür, dass es in manchen Hallen zwischenzeitlich so voll wurde, dass man kaum vorwärts kam. In Absprache mit dem Branchenverband Game und den Ausstellern wollen die Veranstalter die Aufenthaltsqualität nun weiter verbessern. Die Gamescom gilt als weltweit größtes Event für Computer- und Videospiele. dpa/nd