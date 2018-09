Übrigens: Von der Bank nicht erstattete missbräuchliche Abbuchungen können in Hausratversicherungen durchaus beschränkt erstattungsfähig sein. Also: Die Versicherungsbedingungen genau lesen. VZB/nd

Schönke: Im Koffer transportierte oder im Hotelzimmer ungeschützt zurückgelassene Wertsachen sind häufig nicht versichert. Ganz vom Schutz ausgeschlossen sind meist Gutscheine, Zug- und Flugtickets. Ob Bargeld - meist bis zu einer Höchstsumme von 1000 bis 1500 Euro - versichert ist, erfahren Verbraucher in den Bedingungen ihrer Hausratversicherung.

Sylvia Schönke, Versicherungsexpertin: Die Hausrat- oder auch die Reisegepäckversicherung zahlt meist nur bei Raub oder Einbruchdiebstahl, wenn also Gewalt angewendet wurde. Taschendiebstahl oder einfacher Diebstahl sind meist nicht versichert. Genaue Auskunft über die Versicherungsbedingungen gibt das Kleingedruckte.

Fischer-Volk: Hotelier oder Reiseveranstalter sind nur verantwortlich, wenn sie ihre Pflichten verletzt haben, da es jederzeit und überall zu Diebstählen kommen kann. Konnten zum Beispiel fremde Personen an den im Hotel verwahrten Zimmerschlüssel gelangen oder sind Türschlösser defekt, hat das Hotel Sorgfaltspflichten verletzt. Lassen Urlauber dagegen die teure Videokamera unbeobachtet auf der Sonnenliege und gehen zum Schwimmen, handeln sie grob fahrlässig. Reisedokumente, wertvoller Schmuck oder Kreditkarten sollten ohnehin im Hotelsafe bleiben. Vor der Abreise fertigt man davon Kopien bzw. Fotos an.

Was müssen Urlauber im Falle eines Diebstahls tun?

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Wu Caifang und Rudolf Reinders wollen mit dem neuesten chinesischen Spielehit in Europa landen. Von René Gralla

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!