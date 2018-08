»Women in Indian Cinema« im Rahmen der IndoGerman Filmweek, täglich ab 17 Uhr im Babylon, Rosa-Luxemburg-Platz 30, Berlin-Mitte; www.babylonberlin.eu

Allen präsentiert eine Reihe von Plakaten, die in einer Kombination aus indischer handgemalter Plakatkunst und sowjetischem Konstruktivismus gestaltet wurden. Siddharth fertigt Argyrotype-Prints von Potographien an, die er von ausgewählten Frauen aus der Branche gemacht hat. lwi

Indische Frauen spielen eine bedeutende Rolle in der Filmindustrie des Landes. Sie sind Schauspielerinnen, Musik- und Tanzdirektorinnen, Stuntfrauen, Produkt- und Kostümdesignerinnen, Drehbuchschreiberinnen, Regisseurinnen, und, und, und. Mit ihrer Ausstellung wollen Allen Shaw, in Berlin lebender Illustrator und Autor, und der Photograph Siddharth Kaneria ihre besondere Rolle würdigen und feiern.

