Steht wohl kurz vor dem Rücktritt: Gesundheitsministerin Diana Golze (LINKE) Foto: dpa/Britta Pedersen

Potsdam. Im Skandal um illegalen Medikamentenhandel wird der Rücktritt von Brandenburgs Gesundheitsministerin Diana Golze (LINKE) erwartet. Golze werde am Vormittag zu einer Pressekonferenz in ihr Ministerium einladen und eine Erklärung abgeben, verlautete am Dienstagmorgen aus Fraktionskreisen. Die Linksfraktion war am Vormittag zu ihrer turnusmäßigen Sitzung zusammengekommen. Zuvor war der Bericht einer Expertenkommission zu dem Pharmaskandal an die Landtagsabgeordneten verteilt worden.

Die Opposition im Landtag fordert Golzes Rücktritt, weil die Brandenburger Gesundheitsbehörden trotz Hinweisen jahrelang nicht gegen den Handel der Firma Lunapharm mit gestohlenen Krebsmedikamenten eingeschritten waren. dpa/nd