Jena. Wissenschaftler vom Uniklinikum Jena in Thüringen suchen Menschen, die mit den Ohren wackeln können. Sie wollen erforschen, ob die Beweglichkeit und Trainierbarkeit der Ohrmuskeln für die Therapie und Prognose einer bestimmten Form von Gesichtslähmung genutzt werden kann, teilte das Klinikum am Dienstag mit. Für die Messungen der Muskelaktivität mit Oberflächenelektroden werden Probanden gesucht, die entweder mit den Ohren wackeln können oder das versuchen wollen. Interessenten müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Messung dauert den Angaben der Universität zufolge etwa eineinhalb Stunden und ist absolut schmerzfrei. dpa/nd

