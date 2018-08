Die Briefe und vier Originalmanuskripte kommen aus dem Besitz von Elke Ernst, einer Übersetzerin aus Darmstadt, die Lenz 1966 auf einer Lesereise kennenlernte. In den Folgejahren entspann sich eine intensive Freundschaft zwischen den beiden. Die Auktion ist für den 8. September angesetzt. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Das Projekt »DAU« will die Mauer neu errichten

Die Fotogalerie Friedrichshain zeigt in der Ausstellung »Kindheit geht vorüber und bleibt« Bilder dreier Fotografinnen, die das Wesen des Heranwachsens einfangen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!