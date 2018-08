Diese Rennkamele in Kuwait werden von Robotern geritten. Ein Fortschritt, saßen doch früher kleine Kinder auf ihnen, die sich bei Unfällen teils tödlich verletzten. Foto: imago/Nie Yunpeng

Hoch und erhaben, laut schnaubend, röhrend stehen die Kamele aufgereiht in der brennenden Sonne der Sinai-Halbinsel, bestaunt von Touristen, umzingelt von Posten des ägyptischen Militärs, denn nur wenige Kilometer weiter führt Ägypten Krieg geführt gegen dem sogenannte »Islamischen Staat« nahestehende Gruppen. Männer im traditionellen Gewand der Beduinen schreiten die Kamele ab, prüfen jedes einzelne. Die Preisrichter, die dafür sorgen, dass alles mit rechten Dingen zugeht - nicht nur bei den Tieren, sondern auch bei den Menschen.

Kamelrennen haben in der arabischen Welt eine Jahrtausende lange Tradition. Nie zuvor jedoch waren sie derart umfassenden Veränderungen ausgesetzt wie in den vergangenen Jahren: Auf der arabischen Halbinsel, in Ägypten und in Pakistan wurden strenge Vorschriften für Reiter, Besitzer, Veranstalter und Tiere eingeführt. Als letzter Staat auf der arabischen Halbinsel hat Saudi-Arabien nun den Einsatz von me...