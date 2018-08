Hulots Rücktritt ist nicht nur die Quittung für die Umweltpolitik der Regierung, sondern eine schallende Ohrfeige für Macron. »Ich will nicht länger lügen«, erklärte Hulot und machte damit deutlich, was er vom Wert der Worte Macrons hält.

Immer wieder musste Nicolas Hulot »Kröten schlucken«, wenn er beim Tauziehen etwa mit dem Landwirtschaftsminister über ein Verbot des Herbizids Glyphosat per Entscheidung des Regierungschefs den Kürzeren zog. Dass er trotzdem aushielt, begründete Hulot damit, dass er »immer die Hoffnung hatte, den Kurs noch korrigieren zu können«. Den letzten Ausschlag gab eine Sitzung mit den Jägerverbänden, deren Forderungen nach einer Gebührensenkung für die Jagdzulassung und das Recht, auch bedrohte Vogelarten jagen zu dürfen, erfüllt wurden.

Frankreichs Umweltminister Nicolas Hulot ist zurückgetreten, wie er am Dienstag überraschend in einem Rundfunkinterview bekannt gab. Vorab habe er weder Präsident Emmanuel Macron noch Premier Edouard Philippe informiert, weil er »befürchtete, dass sie mich noch einmal umstimmen könnten«. Der 63-Jährige hatte als Fernsehjournalist mit Natursendungen Popularität erlangt.

Naturschützer will Nicolas Hulot bleiben, Umweltminister nicht.

