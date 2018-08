Berlin. Kinder von Eltern mit geringer Bildung leiden einer Studie zufolge eher an Karies, Übergewicht oder Sprachstörungen als andere. Wie aus dem in dieser Woche in Berlin vorgestellten Kinder- und Jugendreport der Krankenkasse DAK-Gesundheit hervorgeht, sind Jungen und Mädchen aus solchen Familien bis zu dreimal häufiger von bestimmten Erkrankungen betroffen als Akademiker-Kinder. Die Krankenkasse hat für die repräsentative Erhebung in Zusammenarbeit mit der Universität Bielefeld die Versichertendaten von fast 600 000 Kindern und 430 000 Eltern aus dem Jahr 2016 ausgewertet. epd/nd