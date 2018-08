Die nächsten Wagner-Festspiele starten im kommenden Jahr am 25. Juli, dann mit einer Neuinszenierung des »Tannhäuser«. Regie führt dabei Tobias Kratzer. Dessen »Meistersinger«-Inszenierung in Karlsruhe aus dem Jahr 2014 habe Wagner als sehr gelungen empfunden. dpa/nd

Plácido Domingo durfte in diesem Jahr dirigieren, 2019 soll Anna Netrebko bei zwei Aufführungen auftreten - Katharina Wagner sieht trotzdem keinen Trend zur Eventisierung der Bayreuther Festspiele. »Würden wir nur oberflächlich einen bekannten Namen an den anderen reihen, wäre diese Frage berechtigt, aber die bestmögliche Besetzung für eine Aufführung zu gewinnen, hat mit Eventisierung nichts zu tun«, erklärte sie. Bei der Besetzung zählten ausschließlich »künstlerische Leistung und Qualität«.

